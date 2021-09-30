Рианчо отметил, что "Спартаку" нужно максимально надежно сыграть в обороне в поединке с "Наполи". По его словам, у москвичей будут шансы победить, если они грамотно сыграют на контратаках.
"Наполи" - очень сыгранная команда, они отлично играют в комбинационную атаку и используют все части поля. Поэтому сегодня "Спартак" должен быть максимально серьезным в обороне, постараться полностью организовать свою игру на задней линии и контратаковать после ошибок "Наполи". Только при таком раскладе, при умной игре на контратаках, у "Спартака" будут шансы победить", - сказал Рианчо.
Отметим, что встреча второго тура групповой стадии Лиги Европы "Наполи" - "Спартак" пройдет сегодня, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
Источник: Sport24
Рианчо рассказал, что нужно сделать "Спартаку" для победы над "Наполи"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что нужно делать "красно-белым", чтобы обыграть "Наполи" в матче Лиги Европы.
Фото: Sport24