"Удаление доставило нам много проблем, в конце первого тайма поменялся курс игры, что повлияло на результат. Потом в определенный момент мы начали путаться на поле и не смогли удержать игру на том уровне, на котором нам хотелось. Поражение сильно ударило по мне", - сказал Спаллетти.
Также наставник "Наполи" ответил на вопрос, почему он вышел на поле после игры.
"Ничего не произошло Я шел. Это был кто-то из технического персонала "Спартака", который показывал нам определенные жесты. Мне пришлось пойти и сказать, что так не делают", - заявил тренер.
"Наполи" уступил "Спартаку" (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Неаполитанцы в этой встрече открыли счет уже на 1-й минуте. После двух туров неаполитанцы имеют в активе 1 очко. В группе C итальянский клуб занимает 3-е место. В следующем туре Лиги Европы "Наполи" сыграет против "Легии", которая единолично возглавляет таблицу квартета.
В Серии А "Наполи" идет без потерь, набрав 18 очков в шести матчах.
Источник: Матч ТВ
Спаллетти: кто-то из штаба "Спартака" показывал определенные жесты. Так не делают
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от "Спартака" (2:3) во втором туре Лиги Европы.
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