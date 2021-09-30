Напомним, что накануне "Локо" уступил "Лацио" на выезде в поединке второго тура групповой стадии ЛЕ (0:2).
Смолов в своем комментарии заявил, что "Локомотив" мог забить гол в матче с "Лацио". Также он отметил проблемы "железнодорожников" с построением атак и высказался о не лучшей игре команды при розыгрыше стандартных положений соперником.
"Думаю, на один гол мы все-таки наиграли. Но три матча не забиваем, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, поскольку на тренировках уделяли внимание стандартам соперника. <...> Совершили много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно нас загонял на фланги, откуда мы не могли выбраться", - заявил Смолов.
Источник: Матч ТВ
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Смолов: думаю, на один гол в матче с "Лацио" мы наиграли. Но три матча не забиваем, это наша проблема
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поделился мнением о проблемах в игре команды в матче Лиги Европы с "Лацио".
Фото: "Локомотив"