Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
22:00
АлавесНе начат
П1 1.56X 3.9П2 7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
П1 1.92X 3.55П2 4.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
21:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
22:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.5П2 4.8

Смолов: думаю, на один гол в матче с "Лацио" мы наиграли. Но три матча не забиваем, это наша проблема

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поделился мнением о проблемах в игре команды в матче Лиги Европы с "Лацио".
Фото: "Локомотив"
Напомним, что накануне "Локо" уступил "Лацио" на выезде в поединке второго тура групповой стадии ЛЕ (0:2).

Смолов в своем комментарии заявил, что "Локомотив" мог забить гол в матче с "Лацио". Также он отметил проблемы "железнодорожников" с построением атак и высказался о не лучшей игре команды при розыгрыше стандартных положений соперником.

"Думаю, на один гол мы все-таки наиграли. Но три матча не забиваем, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, поскольку на тренировках уделяли внимание стандартам соперника. <...> Совершили много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно нас загонял на фланги, откуда мы не могли выбраться", - заявил Смолов.

Источник: Матч ТВ

Сарри: жаль, что в матче с "Локомотивом" мы забили лишь два гола

Жемалетдинов высказался о поражении "Локомотива" в матче с "Лацио"


Теги: Смолов Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Алексей Сафонов: поражение "Наполи" от "Спартака" - тренерское. Спаллетти не успел вовремя перестроить игру
Источник: Клопп может сменить Кумана на посту главного тренера "Барселоны"
Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по итогам сентября 5
Дмитрий Комбаров: "Спартак" заслуженно победил "Наполи". "Красно-белые" играли с полной самоотдачей, убивались на поле 1
"С таким потенциалом можно и нужно играть лучше". Геркус - о поражении "Локомотива" в матче с "Лацио"
Суарес: Месси говорил мне, что собирается завершить карьеру в "Барселоне"
Шварц признан лучшим тренером РПЛ в сентябре 1
Кулибали - о матче со "Спартаком": мы уже думали об игре с "Фиорентиной", это было ошибкой 3
Витория рассказал, о чем разговаривал с игроками "Спартака" в перерыве матча с "Наполи" 1
Баринов: "Локомотив" допустил много простых ошибок в игре с "Лацио" 2
Гол Педро Роши помог "Атлетико Паранаэнсе" обыграть "Пеньяроль" и выйти в финал Южноамериканского кубка 1
Промес - о матче с "Наполи": "Спартак" показал, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас 1
Прудников: надеюсь, "Спартак" выйдет из кризиса благодаря победе над "Наполи"
Смолов: думаю, на один гол в матче с "Лацио" мы наиграли. Но три матча не забиваем, это наша проблема 2
Сарри: жаль, что в матче с "Локомотивом" мы забили лишь два гола
Жемалетдинов высказался о поражении "Локомотива" в матче с "Лацио" 1
Николич: спад в игре "Локомотива"? Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть
«Локомотив» не поддержал победный флэш-моб «Зенита» и «Спартака». «Лацио» забил красно-зеленым 2 гола, а мог забить 5-6 2
Борис Игнатьев: "Локомотив" проиграл "Лацио" по всем статьям эксклюзив
"Локомотив" не выигрывает в еврокубках 13 матчей подряд 1
Б. Игнатьев: "Спартак" воспользовался всеми ошибками, которые ему предоставил "Наполи" 7 эксклюзив
Николич: "Лацио" был лучше нас. Результат по факту
Билялетдинов: "Спартак" в матче с "Наполи" грамотно воспользовался удалением эксклюзив
Билялетдинов: класс "Лацио" сказался на результате матча с "Локомотивом" 1 эксклюзив
"Байер" без Лунева разгромил "Селтик"
"Марсель" и "Галатасарай" сыграли вничью, матч прерывался из-за беспорядков на трибунах 1
"Вест Хэм" с Влашичем в составе обыграл "Рапид", Крал остался в запасе
"Локомотив" уступил в гостях "Лацио" в матче Лиги Европы 11
Червиченко: победа "Спартака" над "Наполи" более сенсационная, чем "Шерифа" над "Реалом" 10 эксклюзив
Спаллетти: кто-то из штаба "Спартака" показывал определенные жесты. Так не делают 3
Все новости
-