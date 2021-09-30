Отметим, что в матче с "Наполи" Промес оформил дубль.
После игры Квинси спросили, сыграл ли на руку "Спартаку" статус аутсайдера в игре с неаполитанцами.
"В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить", - заявил в ответ Промес.
Отметим, что "Спартак", обыграв "Наполи", поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. В активе москвичей три очка. "Наполи" - третий в таблице с одним очком в запасе.
Источник: Матч ТВ
Промес - о матче с "Наполи": "Спартак" показал, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес прокомментировал победу над "Наполи" в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы (3:2).
Фото: РИА Новости