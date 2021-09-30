Сафонов, в частности, заявил, что игроки "Наполи" действовали слишком самоуверенно. Также он заявил, что главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти не сумел своевременно перестроить игру команды.
"Показалось, что футболисты "Наполи" уж слишком в себя поверили. Честно говоря, "Спартак" мог и четыре забить, а мог и упустить победу после удаления Кофрие. Если бы у спартаковцев при счете 1:1 спросили, устроит ли их ничья, они бы ответили утвердительно. Но "Спартак" победил, так сложилась игра. Поражение "Наполи" - в большей степени тренерское. Он не успел вовремя перестроить игру", - отметил Сафонов.
Отметим, что благодаря победе над "Наполи" "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице группы C. В активе "красно-белых" три набранных очка. "Наполи" пребывает на третьем месте в турнирной таблице, набрав одно очко.
Источник: Матч ТВ
Алексей Сафонов: поражение "Наполи" от "Спартака" - тренерское. Спаллетти не успел вовремя перестроить игру
Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал победу "Спартака" над "Наполи" в поединке Лиги Европы (3:2).
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