Семин отметил, что победа над "Наполи" положительно скажется на психологическом состоянии футболистов "Спартака".
"Хорошая победа. Хоть и неуверенная, но очень важная, так как в клубе непонятная ситуация. Победа повлияет на психологию игроков, создаст уверенность. С помощью этих качеств они продолжат борьбу за выход из группы", - заявил Семин.
Отметим, что "Спартак" благодаря победе в матче с "Наполи" переместился на второе место в турнирной таблице группы C. В активе московской команды три очка. "Наполи" пребывает на третьем месте в таблице, набрав одно очко.
Источник: РБ Спорт
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Семин: победа над "Наполи" повлияет на психологию игроков "Спартака", создаст уверенность
Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал победу "Спартака" над "Наполи" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы (3:2).
Фото: РИА Новости