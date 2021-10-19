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Губерниев: не удивлюсь, если "Спартак" обыграет "Лестер"

Комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы "Спартак" - "Лестер".
Фото: личный архив Губерниева
"Я совсем не удивлюсь, если "Спартак" завтра обыграет "Лестер". Москвичи находятся в прекрасной форме, как физической, так и моральной. <...> Тем более красно-белые играют у себя дома, этот факт значительно увеличивает шансы на успех" - передает слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Игра между "Спартаком" и "Лестером" состоится завтра, 20 октября, на "Открытие Банк Арене" в Москве. Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. После 2-х туров московский клуб идет на 2-м месте в группе C. В активе подопечных Витории 3 очка. "Лестер" замыкает группу. У "лис" 1 очко в 2-х матчах.


Теги: Губерниев Спартак Лестер
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