Сыграли в покер: «Спартак» забил три, но не смог сдержать сменщика Варди

Rusfootball.info — об очень весёлом, но крайне печальном матче красно-белых в Лиге Европы





«Лестер» не стал делать подарки сопернику, выставляя резервный состав. Пожалуй, единственным интересным решением Брэндана Роджерса стало предоставление отдыха Джейми Варди. Главный форвард «лис» остался на замене, а заменил его Патсон Даку.



Впрочем, зимбабвийский форвард показал, что умеет открываться на линии офсайда ничуть не хуже самого Варди. Удивительно, но «Спартак» погорел на абсолютно идентичных действиях Даки, который в одиночку разорвал соперника.



Соболева и Ларссона прорвало



При этом матч начинался для «Спартака» вполне себе удачно. Нет, нельзя было сказать, что москвичи владели инициативой. Скорее, «Лестер» выглядел более уверенно. Но хозяевам явно повезло. Уже на 11-й минуте счёт в матче открыл Александр Соболев. И здесь не обошлось без везения: форвард «Спартака» делал навесную передачу, но вместо этого мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Шмейхеля, которого сбило изменение траектории.



На этом злоключения лис не закончились. В концовке первого тайма забил Джордан Ларссон, который за последние месяцы превратился из сильнейшего нападающего «Спартака» в бледную тень. В последний раз швед забивал в официальных матчах ещё 10 (!!) мая.



Впрочем, долго порадоваться фанатам «Спартака» не удалось. Дака перед перерывом отыграл один мяч, отлично открывшись на линии офсайда.



Удивительно, но хозяева так и не сделали выводов из произошедшего. После перерыва африканец продолжил забивать. На 48-й минуте Дака восстановил равновесие в счёте, а уже на 54-й — вывел гостей вперёд! Как же быстро всё перевернулось. И, что самое удивительное, все действия Даки были предельно похожими. Он просто убегал за спины защитником и идеально ловил линию офсайда. Больше всего досталось Рассказову, который вообще не мог справиться с легконогим форвардом.



Как правило, столько голов после закидушек за спины видишь лишь в любительском футболе. Но оборона «Спартака» — особенная тема.



На 78-й минуте Дака забил вновь, оформив покер. А Александр Максименко, которому и так в последнее время не слишком везёт, продолжил печальную статистику. В этой встрече вратарь москвичей отразил четыре удара при шести попаданиях в створ. Неудивительно, что быстро в тренды твиттера вышел именно Максименко. При этом нельзя сказать, что голкипер привёз или допустил какие-то серьёзные ошибки. Скорее, он просто не выручил.



В концовке матча Соболеву удалось возродить интригу, он замкнул классный прострел Мозеса. Но зацепиться за очки «Спартак» так и не сумел. В матче красно-белых снова всё было ну очень весело, только вот теперь перспективы команды на выход из группы стали откровенно туманными. В следующем туре предстоит сыграть с «Лестером» в гостях, а затем остаются матчи с «Наполи» дома и с «Легией» в Польше. Сколько очков в этих играх реально взять?



Лига Европы



Группа C



3 тур



"Спартак" - "Лестер" 3:4 (2:1)



Голы: Соболев, 12, 85, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 53, 78



"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 88), Соболев.



"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Эванс (Вестергорд, 80), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертрандс, 80), Тилеманс (Чоудхере, 66), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.



Предупреждения: Рикарду, 27, Литвинов, 31, Сумаре, 87

Спартак » остаётся верен себе. Москвичи всё также непредсказуемы, а их матчи превращаются в настоящую эпопею. Во 2-м туре Лиги Европы «Спартак» выдал шикарный камбэк в Неаполе, сумев вернуться в борьбу за выход из группы. Теперь красно-белые упустили победу, которая, как уже казалось, была в кармане.«Лестер» не стал делать подарки сопернику, выставляя резервный состав. Пожалуй, единственным интересным решением Брэндана Роджерса стало предоставление отдыха Джейми Варди. Главный форвард «лис» остался на замене, а заменил его Патсон Даку.Впрочем, зимбабвийский форвард показал, что умеет открываться на линии офсайда ничуть не хуже самого Варди. Удивительно, но «Спартак» погорел на абсолютно идентичных действиях Даки, который в одиночку разорвал соперника.При этом матч начинался для «Спартака» вполне себе удачно. Нет, нельзя было сказать, что москвичи владели инициативой. Скорее, «Лестер» выглядел более уверенно. Но хозяевам явно повезло. Уже на 11-й минуте счёт в матче открыл Александр Соболев. И здесь не обошлось без везения: форвард «Спартака» делал навесную передачу, но вместо этого мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Шмейхеля, которого сбило изменение траектории.На этом злоключения лис не закончились. В концовке первого тайма забил Джордан Ларссон, который за последние месяцы превратился из сильнейшего нападающего «Спартака» в бледную тень. В последний раз швед забивал в официальных матчах ещё 10 (!!) мая.Впрочем, долго порадоваться фанатам «Спартака» не удалось. Дака перед перерывом отыграл один мяч, отлично открывшись на линии офсайда.Удивительно, но хозяева так и не сделали выводов из произошедшего. После перерыва африканец продолжил забивать. На 48-й минуте Дака восстановил равновесие в счёте, а уже на 54-й — вывел гостей вперёд! Как же быстро всё перевернулось. И, что самое удивительное, все действия Даки были предельно похожими. Он просто убегал за спины защитником и идеально ловил линию офсайда. Больше всего досталось Рассказову, который вообще не мог справиться с легконогим форвардом.Как правило, столько голов после закидушек за спины видишь лишь в любительском футболе. Но оборона «Спартака» — особенная тема.На 78-й минуте Дака забил вновь, оформив покер. А Александр Максименко, которому и так в последнее время не слишком везёт, продолжил печальную статистику. В этой встрече вратарь москвичей отразил четыре удара при шести попаданиях в створ. Неудивительно, что быстро в тренды твиттера вышел именно Максименко. При этом нельзя сказать, что голкипер привёз или допустил какие-то серьёзные ошибки. Скорее, он просто не выручил.В концовке матча Соболеву удалось возродить интригу, он замкнул классный прострел Мозеса. Но зацепиться за очки «Спартак» так и не сумел. В матче красно-белых снова всё было ну очень весело, только вот теперь перспективы команды на выход из группы стали откровенно туманными. В следующем туре предстоит сыграть с «Лестером» в гостях, а затем остаются матчи с «Наполи» дома и с «Легией» в Польше. Сколько очков в этих играх реально взять?Соболев, 12, 85, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 53, 78Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 88), Соболев.Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Эванс (Вестергорд, 80), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертрандс, 80), Тилеманс (Чоудхере, 66), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.Предупреждения: