Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
1 - 0
Динамо КиевЗавершен
Ред Булл
3 - 1
ВольфсбургЗавершен
Бенфика
22:00
БаварияНе начат
П1 5.2X 4.7П2 1.57
Янг Бойз
22:00
ВильярреалНе начат
П1 3.2X 3.6П2 2.24
Лилль
22:00
СевильяНе начат
П1 3.05X 3.05П2 2.6
Зенит
22:00
ЮвентусНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.31
Челси
22:00
МальмёНе начат
П1 1.08X 12П2 35
Манчестер Юнайтед
22:00
АталантаНе начат
П1 1.71X 4.3П2 4.5

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Спартак
3 - 4
ЛестерЗавершен

Сыграли в покер: «Спартак» забил три, но не смог сдержать сменщика Варди

Rusfootball.info — об очень весёлом, но крайне печальном матче красно-белых в Лиге Европы
«Спартак» остаётся верен себе. Москвичи всё также непредсказуемы, а их матчи превращаются в настоящую эпопею. Во 2-м туре Лиги Европы «Спартак» выдал шикарный камбэк в Неаполе, сумев вернуться в борьбу за выход из группы. Теперь красно-белые упустили победу, которая, как уже казалось, была в кармане.

«Лестер» не стал делать подарки сопернику, выставляя резервный состав. Пожалуй, единственным интересным решением Брэндана Роджерса стало предоставление отдыха Джейми Варди. Главный форвард «лис» остался на замене, а заменил его Патсон Даку.

Впрочем, зимбабвийский форвард показал, что умеет открываться на линии офсайда ничуть не хуже самого Варди. Удивительно, но «Спартак» погорел на абсолютно идентичных действиях Даки, который в одиночку разорвал соперника.

Соболева и Ларссона прорвало

При этом матч начинался для «Спартака» вполне себе удачно. Нет, нельзя было сказать, что москвичи владели инициативой. Скорее, «Лестер» выглядел более уверенно. Но хозяевам явно повезло. Уже на 11-й минуте счёт в матче открыл Александр Соболев. И здесь не обошлось без везения: форвард «Спартака» делал навесную передачу, но вместо этого мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Шмейхеля, которого сбило изменение траектории.

На этом злоключения лис не закончились. В концовке первого тайма забил Джордан Ларссон, который за последние месяцы превратился из сильнейшего нападающего «Спартака» в бледную тень. В последний раз швед забивал в официальных матчах ещё 10 (!!) мая.

Впрочем, долго порадоваться фанатам «Спартака» не удалось. Дака перед перерывом отыграл один мяч, отлично открывшись на линии офсайда.

Удивительно, но хозяева так и не сделали выводов из произошедшего. После перерыва африканец продолжил забивать. На 48-й минуте Дака восстановил равновесие в счёте, а уже на 54-й — вывел гостей вперёд! Как же быстро всё перевернулось. И, что самое удивительное, все действия Даки были предельно похожими. Он просто убегал за спины защитником и идеально ловил линию офсайда. Больше всего досталось Рассказову, который вообще не мог справиться с легконогим форвардом.

Как правило, столько голов после закидушек за спины видишь лишь в любительском футболе. Но оборона «Спартака» — особенная тема.

На 78-й минуте Дака забил вновь, оформив покер. А Александр Максименко, которому и так в последнее время не слишком везёт, продолжил печальную статистику. В этой встрече вратарь москвичей отразил четыре удара при шести попаданиях в створ. Неудивительно, что быстро в тренды твиттера вышел именно Максименко. При этом нельзя сказать, что голкипер привёз или допустил какие-то серьёзные ошибки. Скорее, он просто не выручил.

В концовке матча Соболеву удалось возродить интригу, он замкнул классный прострел Мозеса. Но зацепиться за очки «Спартак» так и не сумел. В матче красно-белых снова всё было ну очень весело, только вот теперь перспективы команды на выход из группы стали откровенно туманными. В следующем туре предстоит сыграть с «Лестером» в гостях, а затем остаются матчи с «Наполи» дома и с «Легией» в Польше. Сколько очков в этих играх реально взять?

Лига Европы

Группа C

3 тур

"Спартак" - "Лестер" 3:4 (2:1)

Голы: Соболев, 12, 85, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 53, 78

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 68), Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 88), Соболев.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 59), Эванс (Вестергорд, 80), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертрандс, 80), Тилеманс (Чоудхере, 66), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.

Предупреждения: Рикарду, 27, Литвинов, 31, Сумаре, 87


Теги: Спартак Лестер
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Барселона" набрала первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, победив киевское "Динамо" 1
Литвинов: прошу не накидываться на Рассказова. Не надо винить одного человека 1
Червиченко: "Спартак" сыграл слабо. Огромная ошибка команды была в диких разрывах между линиями эксклюзив
Дзюба, Ракицкий и Караваев - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Ювентусом" 3
Кавазашвили: фанаты должны быть довольны игрой "Спартака" в матче с "Лестером" эксклюзив
Кавазашвили - об игре Максименко: не удивлюсь, если скоро место в воротах "Спартака" снова займет Селихов 7 эксклюзив
Мостовой: в "Спартаке" есть игроки, которые подводят команду. В первую очередь имею в виду Рассказова, это ужас 3 эксклюзив
Новое унижение Николая Рассказова в Лиге Европы. Оценки матча "Спартак" - "Лестер" 9
Сыграли в покер: «Спартак» забил три, но не смог сдержать сменщика Варди 3
Витория: нельзя сказать, что оборона "Спартака" сыграла плохо в матче с "Лестером". Это же не проигрыш со счетом 0:10 18
Шмурнов - о Рассказове: что ты делаешь, боже? Это невозможно комментировать (видео) 4
Линекер - о покере Дака: он спас "Лестер" в еврокубках 2
"Спартак" при Витории: 6 побед, 2 ничьих и 8 поражений 10
"Лестер" одержал волевую победу над "Спартаком" в матче Лиги Европы, Дака оформил покер 86
Мозес совершил первое результативное действие в сезоне - голевую передачу на Ларссона 2
Дака сравнял счет и вывел "Лестер" вперед, оформив хет-трик в ворота "Спартака" 3
"Спартак" - "Лестер": Ларссон удвоил счет в матче, Дака сократил отрыв 4
Москва готовится к новому локдауну: футбол под угрозой?
Каррера: если "Спартак" обратится ко мне в декабре, я готов рассмотреть этот вариант 2
Все игроки "Лестера" и Ларссон встали на колено перед матчем со "Спартаком". Фанаты освистали акцию 2
"Спартак" - "Лестер": Соболев открыл счет в матче 2
Авен отреагировал на вопрос о возможной покупке "Спартака" 1
Руководство "Ак Барс Арены" подало на "Рубин" в суд из-за больших задолженностей клуба по аренде стадиона 1
Кофрие: руководство хочет, чтобы "Спартак" стал чемпионом к столетнему юбилею 6
Шубенков - о словах спортсменов про зарплаты футболистов: мы тоже хотим получать столько денег 1
Дзюба: играть против "Ювентуса" и "Челси" интереснее, чем с "Брюгге" и "Лионом" 2
"Спартак" - "Лестер": Рассказов, Соболев и Ларссон - в старте, Промес и Варди остались в запасе 11
Гиздоль: базовая стратегия "Локомотива" - привлекать молодежь к основе
В РФС отреагировали на введение в России нерабочих дней 8
Благотворительный онлайн-аукцион "Спартака" собрал почти миллион рублей для детей с диагнозом ДЦП 2
Все новости
-