По словам Фетисова, "Спартаку" вряд ли удастся добиться положительного результата в игре с "Лестером".
"Если честно, вообще ничего не ожидаю. Конечно, чудеса бывают в любых играх, но это, похоже, не тот случай. Однако надежда умирает последней", - сказал Фетисов.
Отметим, что встреча "Лестер" - "Спартак" пройдет сегодня, 4 ноября, в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги Европы. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, набрав три очка. "Лестер" - третий в таблице (четыре очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Фетисов - о матче "Спартака" с "Лестером": чудеса бывают в любых играх, но это, похоже, не тот случай
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Лестером".
Фото: "Спартак"