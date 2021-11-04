Геркус: "Галатасарай" у себя дома всегда имеет преимущество, вспомним 2018 год

— "Галатасарай" у себя дома всегда имеет преимущество, вспомним 2018 год. РПЛ и результаты там — это все-таки другой турнир.
Молодым будет непросто в Стамбуле, это новый для них опыт. Не все справляются с давлением, — рассказал Геркус в интервью "СЭ".
В 2018 году "Галатасарай" и "Локомотив" встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Дома турецкая команда разгромила "железнодорожников" 3:0. В Москве был сильнее уже "Локомотив" — 2:0.
Матч группового этапа Лиги Европы "Галатасарай" — "Локомотив" состоится сегодня. Начало: 20:45 мск. В прошлом туре еврокубка команда Маркуса Гисдоля уступила сопернику дома со счетом 1:0.
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Фото: РИА Новости