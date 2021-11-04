"Грустно, что "Локомотив" последний раз побеждал в еврокубках, еще когда я был главным тренером команды", - цитирует Семина "СЭ".
"Локомотив" в Стамбуле разошелся миром с "Галатасараем" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Счет в конце первого тайма открыл полузащитник стамбульцев Софьян Фегули. Отыгрался "Локомотив" на 73-й минуте благодаря голу гвинейского форварда Франсуа Камано.
"Железнодорожники" набрали 2 очка и продолжают занимать последнее, 4-е место, в группе E. Турецкий клуб имеет в активе 8 очков и возглавляет этот квартет.
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Семин: грустно, что "Локомотив" побеждал в еврокубках, еще когда я был тренером команды
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результат матча "железнодорожников" с "Галатасараем" (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
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