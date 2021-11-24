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Литвинов: теперь самое главное - выйти в плей-офф Лиги Европы

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (2:1).
Фото: Getty images
"Почему последние полчаса оборонялись? Был счет 2:0, хотели удержать победу. Было тяжело физически, но самое главное, что добились положительного результата.

"Первое место в группе? Приятно, конечно. Но теперь самое главное - выйти в плей-офф и дальше бороться. Надо переносить этот успех и на РПЛ", - сказал Литвинов.

"Спартак" на своем поле победил "Наполи" со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Дубль в этой встрече оформил нападающий "красно-белых" Александр Соболев, в составе неаполитанцев отличился полузащитник Элиф Эльмас.

Подопечные Витории набрали 7 очков и возглавили таблицу группы C. В следующем туре Лиги Европы "Спартак" в гостях сыграет против "Легии".

Отметим, что хавбек Руслан Литвинов из-за перебора желтых карточек не сможет помочь "Спартаку" в матче с "Легией".

Источник: РБ Спорт

Литвинов не поможет "Спартаку" в матче с "Легией" из-за перебора желтых карточек


Теги: Литвинов Спартак Наполи
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