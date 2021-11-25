Напомним, что накануне "Спартак" обыграл "Наполи" на своем поле в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы (2:1). Победу москвичам принес дубль форварда Александра Соболева.
Каррера отметил, что "Спартак" в матче с "Наполи" показал смелый футбол и действовал очень внимательно. Также он выделил работу главного тренера "красно-белых" Руя Витории.
"Сегодня "Спартак" провел идеальный матч, они играли смело и очень внимательно, допустили всего несколько ошибок. Безусловно, команда добилась такого результата в том числе благодаря главному тренеру. Спасибо тренеру: он хорошо подготовил команду к игре", - сказал Каррера.
Источник: Sport24
Каррера: "Спартак" провел идеальный матч против "Наполи". Витория хорошо подготовил команду
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о победе команды над "Наполи" в матче группового раунда Лиги Европы.
Фото: Sport24