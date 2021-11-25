Отметим, что вчера, 24 ноября, "Спартак" победил "Наполи" дома со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Романцев выделил игру Селихова после матча с "Наполи". По его словам, Александр провел сильную игру и в нескольких моментах помог "Спартаку" избежать пропущенных голов.
"Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнеры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание", - сказал Романцев.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев - об игре "Спартака" с "Наполи": это был матч Селихова!
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал игру вратаря "красно-белых" Александра Селихова в матче с "Наполи".
Фото: "Спартак"