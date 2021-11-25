— Если они ["Локомотив"] будут играть как в последней игре с "Галатасараем", то они победят. Там чуть-чуть не хватило, здесь можно наверстать упущенное, шансы хорошие, — рассказал Колосков в интервью Sport24.
Cегодня, 25 ноября, "Локомотив" в домашнем матче примет "Лацио" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20:45 мск.
"Локомотив" и "Галатасарай" сыграли вничью в 4-м туре Лиги Европы.
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Колосков: если "Локомотив" будет играть как в последней игре с "Галатасараем", то он победит "Лацио"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы между "Локомотивом" и "Галатасараем".
Фото: РИА Новости