Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
23:00
ГранадаНе начат
П1 1.53X 4.2П2 6.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.84X 3.75П2 4.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
22:30
МайнцНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.49

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
23:00
АнжеНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7

Смородская: в игре "Локомотива" вообще не видно тренерской работы

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении команды в матче Лиги Европы с "Лацио" (0:3).
Фото: ТАСС
Смородская отметила, что не видит в игре "Локомотива" работы главного тренера Маркуса Гисдоля. По ее словам, у команды не лучшие перспективы под руководством этого специалиста.

"Начнем с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры. Я не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду. Настрой у команды был неправильный", - сказала Смородская.

Отметим, что накануне "Локо" уступил "Лацио" дома со счетом 0:3 в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Московская команда идет четвертой в группе E, набрав два очка. "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Лацио" - второй в группе (восемь очков).

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Смородская Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Орлов - о матче "Спартака" с "Наполи": пенальти на Промесе очень сомнительный 1
Смородская: в игре "Локомотива" вообще не видно тренерской работы
Орлов: в "Спартаке" есть хорошие игроки - это Мозес и Промес. Конечно, они мастера 1
Кудряшов: после матча с Хорватией чувствовал, что подвел команду и страну 1
Семшов: результат игры с "Лацио" закономерен. "Локомотив" немного лихорадит
Семшов - о вероятном переходе Рангника в "МЮ": это не совсем приятно и не совсем прилично 1
"Все это попахивает авантюрой". Актер Баринов раскритиковал руководство "Локомотива" 2
Одноклубник Кокорина может перейти в "МЮ" за 70 млн евро
Семин - о поражении "Локомотива" от "Лацио": создать что-то тяжело. Разрушить все - легко 2
Сарри прокомментировал победу "Лацио" над "Локомотивом" 1
Рангник потратил кучу денег "Локомотива", а теперь убегает в "МЮ". Чем запомнился немец в Москве 6
Зинченко может перейти в "Ньюкасл" зимой 1
"Что делать? *** его знает". Бывший президент "Локомотива" Филатов отреагировал на поражение от "Лацио" 3
Тедеско после матча "Локомотив" - "Лацио" ответил на вопрос о ближайших планах
Баринов - о матче с "Лацио": первый тайм играли идеально. Во втором не хватило сил 2
Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы 4
Руководство "МЮ" вскоре вновь обсудит с "Локомотивом" переход Рангника 1
"Это неуважение к нам". Григорян - о вероятном назначении Рангника в "МЮ" 8
Гисдоль высказался об игре Худякова в матче с "Лацио" 3
Россия оторвалась от Украины в таблице коэффициентов УЕФА и приблизилась к Шотландии 8
Источник: Рангник уже находится в Англии и готов возглавить "Манчестер Юнайтед" 1
"Будё-Глимт" победил софийский ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги конференций, Хайкин провел "сухой" матч
"Рейнджерс" победил "Спарту" и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы
Все расклады наших клубов в Лиге Европы. Что нужно «Спартаку» для выхода в плей-офф, а «Локомотиву» – для евровесны? 1
"Монако" победил "Реал Сосьедад" и вышел в плей-офф Лиги Европы, Головин отдал голевую передачу
"Спартак" опустился на второе место в группе Лиги Европы 9
"Лестер" обыграл "Легию" и возглавил группу Лиги Европы
"Рома" разгромила "Зарю" и вышла в плей-офф Лиги конференций
Гисдоль: после второго гола "Локомотив" потерял контроль над игрой 1
Наумов: Рангнику по большому счету плевать на "Локомотив" 5 эксклюзив
Все новости
-