Смородская отметила, что не видит в игре "Локомотива" работы главного тренера Маркуса Гисдоля. По ее словам, у команды не лучшие перспективы под руководством этого специалиста.
"Начнем с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры. Я не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду. Настрой у команды был неправильный", - сказала Смородская.
Отметим, что накануне "Локо" уступил "Лацио" дома со счетом 0:3 в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Московская команда идет четвертой в группе E, набрав два очка. "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. "Лацио" - второй в группе (восемь очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: в игре "Локомотива" вообще не видно тренерской работы
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении команды в матче Лиги Европы с "Лацио" (0:3).
Фото: ТАСС