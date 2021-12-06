В пресс-службе польского клуба отметили, что домашний стадион команды, вероятно, будет заполнен почти полностью на предстоящей игре.
"Мы ожидаем, что на матче со "Спартаком" будет почти полный стадион. Рассчитываем, что на игре будет около 28-29 тысяч зрителей", - заявили в пресс-службе "Легии".
Отметим, что матч "Легия" - "Спартак" пройдет 9 декабря в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.
Источник: ТАСС
В "Легии" рассчитывают на аншлаг в матче со "Спартаком"
В "Легии" рассказали об ожиданиях по посещаемости матча Лиги Европы со "Спартаком".
Фото: EPA-EFE