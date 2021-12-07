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В Варшаве усилят меры безопасности в день игры "Легия" - "Спартак"

В Варшаве усилят меры безопасности перед матчем Лиги Европы между местной "Легией" и "Спартаком".
Фото: "Спартак"
В день матча в Варшаве усилят контроль за соблюдением правопорядка, сообщили в полиции города. Там также отметили, что не исключают возможность фанатских стычек. Напомним, ранее СМИ сообщали, что болельщикам "Спартака" выделено более 500 билетов на гостевой сектор.

Отметим, что встреча "Легия" - "Спартак" состоится завтра, 9 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча запланировано на 20.45 по московскому времени.

По итогам пяти туров группового раунда "Спартак" располагается на втором месте в таблице квартета C, набрав семь очков. "Легия" набрала на одно очко меньше и идет четвертой.

Источник: Матч ТВ


Теги: Спартак Легия
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