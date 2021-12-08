— В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, "Спартак" играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф, — цитирует Карреру "Чемпионат".
Матч "Легия" — "Спартак" состоится завтра, 9 декабря. Начало: 20:45 мск. В случае победы коллектив Руя Витории обеспечит себе выход в плей-офф турнира.
Каррера был главным тренером "Спартака" с июля 2016 по октябрь 2018 года.
Дмитрий Комбаров: думаю, "Спартак" выйдет на матч с "Легией" с мыслями, что результат превыше всего
Каррера дал совет "Спартаку" перед "Легией": забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера дал совет команде перед игрой 6-го тура Лиги Европы с "Легией".
Фото: Чемпионат