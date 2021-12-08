В частности, Орещук прокомментировал кадровые проблемы "Спартака" в атаке. В матче с "Легией" не смогут сыграть дисквалифицированный Александр Соболев, а также Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, получившие повреждения.
"Ничего страшного в этом нет. Есть Георгий Мелкадзе, который очень долго ждал своего шанса, есть Квинси Промес и Зелимхан Бакаев, который наконец должен начать играть в футбол и показывать то, что умеет, а не махать руками как вертолет. "Спартак" - классная команда, она на голову сильнее "Легии", - сказал Орещук.
Матч "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.
Источник: ТАСС
Орещук: "Спартак" - классная команда, она на голову сильнее "Легии"
Экс-игрок "Легии" Роман Орещук высказался о предстоящем матче польской команды со "Спартаком".
Фото: "Спартак"