Встреча "Локомотива" с "Марселем" пройдет во Франции и начнется в 23:00 по Москве.
"Я несколько раз играл здесь. Прекрасно знаю местную публику. Думаю, будет важно сохранять хладнокровие, ставить цели и идти к результату.
Во всех матчах мы стараемся отдаваться на 100 процентов. Не всегда, к сожалению, результат оправдывает ожидания. Но завтра важно будет хорошо сыграть и красиво закончить эту историю", - цитирует Камано "СЭ".
В преддверии встречи "Локомотив" занимает последнее место в группе E. Уступая 2 очка "Марселю". Железнодорожники уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, но в случае победы могут выйти в Лигу Конференций с 3-го места.
Красно-зеленые не выигрывают уже 6 матчей кряду во всех турнирах. Последние 4 встречи "Локомотив" проиграл.
Камано - о матче против "Марселя": важно будет хорошо сыграть и красиво закончить эту историю
Полузащитник "Локомотива" Франсуа Камано прокомментировал предстоящую встречу с "Марселем" в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Фото: "Чемпионат"