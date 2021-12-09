"Селтик" вырвал победу у "Бетиса". Команды сумели забить пять голов на двоих

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Селтик" - "Бетис" завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Фото: AFP

"Селтик" победил "Бетис" (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.



Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте - отличился футболист "Селтика" Стивен Уэлш. На 69-й минуте Скотт Бэйн срезал мяч в сетку ворот собственной команды, из-за чего счёт стал равным. На 72-й минуте шотландский клуб снова вышел вперёд благодаря голу Эвана Хендерсона,который вышел на замену за минуту до своего гола. "Бетис" ответил на 75-й минуте. Борха Иглесиас точным ударом переправил мяч в ворота хозяев поля. "Селтик" в долгу не остался и уже на 78-й минуте Дэвид Тернбулл вновь вывел "кельтов" вперёд. Этот гол и стал решающим в этой встрече.



Эта победа не изменила раскладов в группе G. "Бетис" занял второе место, набрав 10 очков. "Селтик" расположился на третьем месте (9 очков). "Байер" стал лидером группы (13 очков), а "Ференцварош" оказался последним (4 очка).



Лига Европы



Групповой этап, 6-й тур.



"Селтик" - "Бетис" (3:2)



Голы: Уэлш, 3, Бэйн, 69 (авт.), Хендерсон, 72, Иглесиас, 74, Тернбулл, 78 (пен.)



Селтик: Бэйн, Скэйлз, Монтгомери (Тернбулл, 65), Уэлш, Урогиде, Биттон, Шоу (Джонстон, 65), Маккарти, Соро (Макгрегор, 65), Абада, Аети (Фурухаси, 28 (Хендерсон, 71))



Бетис: Силва, Гонсалес (Морено, 76), Гонсалес, Песселья, Карвалью (Жозе, 79), Акуоку, Хоакин, Лайнес (Каналес, 64), Руибаль (Монтойя, 76), Тельо (Хуанми, 79), Иглесиас



Предупреждения: Соро, 24, Лайнес, 24, Шоу, 33, Песселья, 49, Руибаль, 55