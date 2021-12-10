Напомним, что накануне "Локо" уступил "Марселю" на выезде с минимальным счетом в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.
Во время матча на фанатском секторе были задержаны 14 болельщиков "Локомотива". Все они отпущены на свободу марсельской полицией.
Ранее сообщалось, что 14 болельщиков "Локомотива" были задержаны и выведены полицией со стадиона через 15 минут после начала матча. В преддверии игры для болельщиков гостей французы разослали документ, согласно которому в день матча им было запрещено появляться в окрестностях стадиона.
Отметим, что, проиграв "Марселю", "Локомотив" занял последнее место в группе и прекратил выступления в еврокубках.
Источник: Чемпионат
Полиция Марселя отпустила всех болельщиков "Локомотива", задержанных на матче Лиги Европы
Полиция Марселя отпустила всех болельщиков "Локомотива", ранее задержанных на матче "железнодорожников" с местной командой в Лиге Европы.
Фото: "РБК Спорт"