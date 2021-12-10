Напомним, что в добавленное ко второму тайму время в ворота "Спартака" был назначен пенальти. Вратарь москвичей Александр Селихов отразил удар с 11-метровой отметки.
"Я сказал Саше перед ударом, что он возьмет этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нем. Он мастер в этом деле", - заявил Джикия.
Отметим, что встреча "Легия" - "Спартак" прошла в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы и завершилась победой "красно-белых" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху "Спартак" занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Спорт-Экспресс
Джикия: я сказал Селихову перед пенальти, что он возьмет этот удар
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о пенальти, назначенном в ворота команды в матче Лиги Европы с "Легией".
Фото: "Спартак"