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Быстров: кто выглядит флагманом в еврокубковой весне - "Зенит" или "Спартак"? Тот, кто лидирует в чемпионате России

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался о предстоящих выступлениях этих команд в плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Матч ТВ"
"Кто именно, "Зенит" или "Спартак", выглядит флагманом в еврокубковой весне? Тот, кто возглавляет чемпионат России. А для меня - тот, кто играет в более интересный и красивый футбол. В чемпионате России у "Зенита" футбол интереснее. А сравнивать их в еврокубках пока не совсем корректно. Тем более что Лига чемпионов и Лига Европы - разные все же турниры", - сказал Быстров.

Напомним, что накануне "Спартак" пробился в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Легию" в матче последнего тура групповой стадии (1:0). Ранее в плей-офф Лиги Европы вышел "Зенит". Петербуржцы попали в ЛЕ, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

Отметим, что в РПЛ "Зенит" является лидером, набрав 37 очков. "Спартак" имеет в запасе 23 очка и идет девятым.

Источник: Матч ТВ


Теги: Быстров Зенит Спартак
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