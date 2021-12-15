Селихов подарил музею "Спартака" перчатки, в которых играл в Лиге Европы

"Спартак
" сообщил о том, что перчатки голкипера клуба Александра Селихова, в которых он играл в еврокубковых матчах этого сезона, теперь хранятся в клубном музее.
"Именно в этих перчатках Саша творил чудеса в домашней игре с итальянским "Наполи", парировал пенальти от Джейми Варди в гостевом поединке с английским "Лестером" и отразил еще один решающий одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча в Варшаве против польской "Легии", - написано на сайте клуба.
Напомним, Селихов стал основным голкипером красно-белых по ходу текущего сезона. В матчах первого круга с "Легией" (0:1), "Наполи" (3:2) и "Лестером" (3:4) ворота "Спартака
" защищал Максименко.
Селихов за три матча отразил два одиннадцатиметровых, что позволило "Спартаку" занять первое место в группе Лиги Европы.