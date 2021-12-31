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Генич: я комментировал последнюю гостевую победу "Зенита" в еврокубках. В феврале постараемся закольцевать историю

Телекомментатор Константин Генич пожелал сине-бело-голубым прервать 4-летнюю безвыигрышную выездную серию в матчах еврокубков.
Фото: AFP
- Хочу, чтобы "Зенит" прервал неудачную серию в гостевых матчах еврокубках. Он уже четыре года не побеждает на выезде. В последний раз это случилось в 2017-м, когда петербуржцы в гостях обыграли "Реал Сосьедад", а Иванович забил через себя. Ту игру комментировал я, и, как понимаю, меня же собираются отправить на "Бенито Вильямарин" в феврале. Так что, будем надеяться, мы эту историю постараемся закольцевать, - цитирует Генича Matchtv.ru.

Последнюю на данный момент выездную еврокубковую победу "Зенит" одержал 7 декабря 2017 года в рамках 6 тура группового этапа Лиги Европы над "Реалом Сосьедад" со счетом 3:1. После этого сине-бело-голубые дважды сыграли в гостях вничью при 7 выездных поражениях в Лиге Европы, и также 2 раза сыграли вничью при 7 гостевых поражениях в матчах Лиги чемпионов. Таким образом, общая безвыигрышная серия "Зенита" в гостях для еврокубков составила 18 матчей (=4-14). В феврале 2022 года петербуржцы сыграют на выезде ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса".


Теги: Лига Европы Зенит Генич
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