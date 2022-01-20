Напомним, ранее бывший глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью испанскому изданию El Confidencial призвал исключить «Спартак» из еврокубков из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он заявлял, что пока продолжаются военные действия, «Спартак» не имеет права играть в европейских городах.
- В Польше много русофобов, и если на каждого реагировать, то никаких сил и нервов не хватит, - сказал Червиченко. - У поляков же все, что связано с Россией, это сплошной негатив. У них, если что-то происходит, мы виноваты.
Польша, страны Балтии - это все цепные собачонки, которых травит хозяин, похожий на какого-то зверя. Вот и все. Польша - страна, которую мы делили, брали под свой протекторат, возвращали, выбрасывали и туда и сюда.
Просто страны с ущемленным самолюбием в эпоху всеобщей антироссийской истерии думают, что теперь они могут как-то ответить. Ничего, надо просто снисходительно на них смотреть.
- На «Спартаке» и его участии в еврокубках высказывания Ващиковского не отразятся?
- Если каждый будет выкидывать всякие идеи, то тогда вообще не будет никакого спорта, соревнований. Опять же сказал какой-то там польский отставной. И что? Мало ли кто там бредит.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко прокомментировал призыв экс-главы МИД Польши исключить «Спартак» из еврокубков
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мнением о призыве бывшего главы МИД Польши Витольда Ващиковского исключить «Спартак» из еврокубков.
Фото: Матч ТВ