— "Бетис" в любой ситуации — сильный и сложный для наших команд соперник. Кадровая ситуация в "Зените" дополнительной проблемой не станет, — рассказал Сёмин в интервью "Спорт Уик-Энд".
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдёт 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.
В 23 матчах чемпионата Испании "Бетис" набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место. "Зенит" (38 в 18) — лидер чемпионата России.
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Семин: "Бетис" в любой ситуации — сильный и сложный для наших команд соперник
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о противостоянии "Зенита" и "Бетиса" в Лиге Европы.
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