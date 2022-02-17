Семин затруднился сказать, сумеет ли "Зенит" обыграть "Бетис", но выразил надежду на хороший футбол в исполнении петербуржцев.
"В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел. Сможет ли "Зенит" сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол — значит победить", - сказал Семин.
Первый матч плей-офф Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" пройдет сегодня, 17 февраля, и начнется в 20.45 мск. Встреча состоится на "Газпром Арене". Ответный матч пройдет на поле "Бетиса" 24 февраля. В первом раунде плей-офф Лиги Европы команды борются за выход в 1/8 финала турнира.
Источник: Спорт-Экспресс
Семин: в матче против "Бетиса" "Зенит" будет биться за весь российский футбол
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче "Зенита" с "Бетисом", который команды проведут в плей-офф Лиги Европы.
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