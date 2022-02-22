Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2", отметил, что петербуржцы могут добиться положительного результата в игре с "Бетисом", но для этого команде Сергея Семака нужно играть аккуратно и избегать ошибок. При этом фаворитом матча является испанская команда, считает Радимов.
"Если "Зенит" избежит ошибок, которые допускал в первом матче, то надеяться на положительный результат возможно. Другое дело, что сейчас фаворит встречи - "Бетис". Он ведет в счете в один мяч, и ему уже легче играть. Плюс они играют дома, и свои трибуны будут в пользу "Бетиса". Но складывать оружие не стоит. Тем более правило выездного гола отменили", - заявил Радимов.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" проиграл дома "Бетису" со счетом 2:3. Ответная игра состоится в Испании 24 февраля.
Источник: RT
Радимов: "Зенит" может добиться положительного результата в игре с "Бетисом", но испанская команда - фаворит матча
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче петербургской команды с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
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