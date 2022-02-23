Широков отметил, что "Зенит" имеет неплохие шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы.
"Безусловно, шансы "Зенита" на проход ниже, чем у "Бетиса", поскольку испанцы играют дома и имеют мяч преимущества. Но если отталкиваться от игры, которую показывал "Зенит" на протяжении большей части первого матча, то шансы есть. <...> В целом, считаю, шансы на проход достаточно неплохие", - сказал Широков.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Бетис" на выезде победил "Зенит" со счетом 3:2. Ответная встреча в Испании пройдет в четверг, 24 февраля. Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Источник: Sport24
Широков оценил шансы "Зенита" выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился мнением о шансах петербургской команды обыграть "Бетис" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: "Матч ТВ"