"Сам момент не видел и повтор еще не смотрел. Забил гол, бежал, радовался. Потом сказали, что вроде бы Саня Ерохин наступил на ногу защитнику и тот упал. Но раз обратились к VAR, значит, нарушение было. Неприятно, конечно. Хотя играть на таком стадионе против такого соперника было очень приятно. Ноги сами бегут! Что ж, такое, как отмены мячей, в футболе случается, но свой я еще забью", - цитирует Чистякова "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" уступил в первой встрече, которая проходила на "Газпром Арене", со счетом 2:3. После этого питерцам необходимо было побеждать на чужом поле.
На исходе основного времени матча Чистяков поразил ворота "Бетиса", но в ходе эпизода Александр Ерохин наступил в штрафной "Бетиса" на ногу игроку испанской команды. В итоге после видеопросмотра гол был отменен, а "Зенит" вылетел из Лиги Европы.
Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020, когда питерцы арендовали его из "Ростова". После окончания арендного соглашения клуб выкупил защитника. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2025 года.
Чистяков - об отмененном голе в ворота "Бетиса": раз обратились к VAR, значит нарушение было
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал эпизод с его отмененным голом в концовке ответной встречи 1/16 Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"