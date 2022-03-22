Источник: УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК за нарушение нового финансового регламента

УЕФА сможет накладывать и спортивные, и финансовые санкции на нарушителей новых финансовых правил.

Фото: Getty images

По информации источника, в список возможных ограничений входят штрафы, угроза исключения из турниров и понижение клубов между еврокубками. Так, играющая в Лиге чемпионов команда в случае нарушения финансового регламента вылетит в Лигу Европы, команда в Лиге Европы за нарушение опустится в Лигу конференций.



Также рассматривается возможность вычета очков в соответствии с новым форматом ЛЧ и ЛЕ – с 2024 года участники турниров начнут попадать в единую таблицу первого этапа чемпионата.



Отмечается, что с клубами с негативными финансовыми показателями подписали мировые соглашения, чтобы продолжить участие в турнирах.



Ранее сообщалось, что, по новым правилам UEFA отменит финансовый фэйр-плей. Потолка зарплат не будет, траты клубов не должны превышать 70% от их дохода за 3 сезона.



Источник: The New York Times.