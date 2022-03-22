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Источник: УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК за нарушение нового финансового регламента

УЕФА сможет накладывать и спортивные, и финансовые санкции на нарушителей новых финансовых правил.
Фото: Getty images
По информации источника, в список возможных ограничений входят штрафы, угроза исключения из турниров и понижение клубов между еврокубками. Так, играющая в Лиге чемпионов команда в случае нарушения финансового регламента вылетит в Лигу Европы, команда в Лиге Европы за нарушение опустится в Лигу конференций.

Также рассматривается возможность вычета очков в соответствии с новым форматом ЛЧ и ЛЕ – с 2024 года участники турниров начнут попадать в единую таблицу первого этапа чемпионата.

Отмечается, что с клубами с негативными финансовыми показателями подписали мировые соглашения, чтобы продолжить участие в турнирах.

Ранее сообщалось, что, по новым правилам UEFA отменит финансовый фэйр-плей. Потолка зарплат не будет, траты клубов не должны превышать 70% от их дохода за 3 сезона.

Источник: The New York Times.


Теги: УЕФА Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций
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