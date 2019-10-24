Пономарев: у ЦСКА нет шансов в ЛЕ. Это деградация российского футбола

- Об игре:
Впечатления неважные. Как-то зыбко у нас всё и в атаке, и в обороне, надёжности нет. Моменты были, создавали пока были свеженькие, но не реализовали. Если бы забили пару мячей - игра была бы другая. А так, венгры почувствовали что не так страшен чёрт, как его малюют, постепенно забрали инициативу в свои ноги и реализовали свой голевой момент. Конечно, мяч "Ференцвароша" не совсем логичный, но игроки этой команды и мячом владеют поинтересней, и креатива у них больше, а у нас всё очень прямолинейно. Будто играют футболисты так, как им нарисовали перед матчем. Очень удручает, что нет никакой импровизации, а ведь это очень важный фактор в футболе. У ЦСКА же много передач поперёк и назад, и от этого очень печально. Как будто играют какие-то роботы.
- Об общем состоянии ЦСКА:
У команды очень много осечек и на внутренней арене. Пора бы делать какие-то выводы. Например, Марио уже застолбить на позиции правого защитника и ограничить его забеги в атаку. В первом тайме с его фланга, с его позиции соперник опасно атаковал, а страховка не работает. В первую очередь нужно выстроить слаженную и надёжную игру в обороне, разберитесь сначала в защите, а потом уже атакуйте, никто не будет запрещать подключаться. Или тогда другого игрока на правый фланг, чтобы твёрдо защищались 4 человека. Все привыкли что Марио постоянно атакует, да пусть атакует, но пока есть силы, а сил-то уже не хватает, и назад возвращаться уже не получается.
- О положении ЦСКА в группе с "Лудогорцем" и "Ференцварошем", и выступление "армейцев" в ЛЕ на фоне других российских команд в еврокубках:
Это деградация российского футбола. Многие говорят: "Вот, здорово мы начали в футбол играть". Да какой тут футбол? Нет здесь никакого футбола! Здесь борьба на футбольном поле, причём противная борьба, когда хватают за руки, за футболки и так далее. В своё время мы никогда так не играли, это считалось неприличным, а сейчас это в порядке вещей, даже комментаторы кричат: "Фоли, фоли!" Да что ж это такое? Как так "фоли"? Нужно позицию правильную занимать, а не думать о возможности фола. И такой подход привёл к деградации российского футбола. У нас практически нет крайних нападающих, они будто вымерли как мамонты. Никто с мячом не бежит, дриблинга нет, никто не обыгрывает соперников, только пас в одно касание.
Шансов у ЦСКА выйти из этой группы уже нет, всё проиграно. Просто нечем играть, и некем играть. Не вижу ничего интересного в исполнении ЦСКА.
Пономарев: у ЦСКА нет шансов в ЛЕ. Это деградация российского футбола
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ференцвароша" (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: cskanews.ru
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