Масалитин: ЦСКА олицетворяет состояние российского футбола, мы шаг за шагом идем назад

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ференцвароша" (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
- Об игре:
Грустный осадок, конечно. Команда вновь провела два разных тайма: в первом безоговорочно владела инициативой и создала кучу моментов, а во втором уже заметно не хватало сил прижимать соперника. Шансы для взятия ворот были и во втором тайме, но ими ЦСКА не воспользовался. Венгры постепенно перехватывали инициативу, всё чаще подходили к воротам Акинфеева, и в итоге увезли 3 очка из Москвы.
ЦСКА часто играет хуже во вторых таймах из-за физического состояния футболистов, как мне кажется. Под конец матчей игроки чувствуют что нет сил бежать назад и обороняться. Защитники глубоко начинают садиться, появляются разрывы... это "физика", не психология. И за это ответственность главный тренер. У него есть и помощники по физподготовке, поэтому вопросы к ним тоже есть. ЦСКА в целом в октябре не так много матчей провёл, физически игроков должно хватать. Обляков, например, в хорошей форме, хотя у него много брака в передачах. Но вот Ахметова хватает только на тайм.
- О плохой реализации моментов у ЦСКА:
Моментов было много. Очень хороший момент был у Влашича в первом тайме, но он будто наносил удар расслабленной ногой, будто уже видел мяч в воротах... отличные моменты были у Сигурдссона и Чалова. Наверняка футболисты должным образом отрабатывают реализацию на тренировках, но вот здесь уже речь идёт о психологическом состоянии атакующих футболистов, особенно это касается Чалова. Без голов ты начинаешь чувствовать неуверенность. А когда форвард забивает - он и полумомент превратить в гол может. Поэтому я считаю, что Чалова нужно освежать, посадив на некоторое время на скамейку, иначе в нормальное состояние его не привести.
- О положении ЦСКА в группе с "Лудогорцем" и "Ференцварошем", и выступление "армейцев" в ЛЕ на фоне других российских команд в еврокубках:
Здесь речь идёт и о состоянии ЦСКА, и о состоянии отечественного футбола в целом. Мы потихоньку шаг за шагом идём назад. ЦСКА олицетворяет состояние российского футбола. Какие-то перспективы есть, но это в будущем, а результат нужно давать здесь и сейчас. К счастью, хотя бы сборная России радует.
Игра российских команд в еврокубках - это следствие уровня нашего мастерства. Индивидуальное мастерство очень многое решает. Дриблинг, удары и голы... наше индивидуальное мастерство на данном этапе просто отсутствует.
Масалитин: ЦСКА олицетворяет состояние российского футбола, мы шаг за шагом идем назад
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Ференцвароша" (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: belpressa.ru
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