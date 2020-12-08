— Сычев предпочел закончить "базар". Видимо, ему совсем не понравилось, что кто-то весело и активно обсуждают футбол. Наверное, он ждал, что мы все будем тараторить какие-то заученные фразы о том, что было и какой соперник для нас удобный, — рассказал Позов в интервью Sport24.
Вчера в прямом эфире проходила жеребьевка отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. В студии сидели Денис Казанский, Дмитрий Сычев, Дмитрий Баринов и сам Позов.
К ним по онлайн-связи подключался наставник сборной России Станислав Черчесов. Позов предложил Черчесову не оправдываться за поражение в матче с Сербией. Черчесов заявил, что главный тренер отвечает на вопросы, а не оправдывается.
Позов: после перепалки с Черчесовым Сычев предложил закончить "базар"
Шоумен Дмитрий Позов рассказал о реакции Дмитрия Сычева на его перепалку с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: getty images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!