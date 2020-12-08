— Подходил ли Казанский? Наш разговор с Казанским пусть останется нашим разговором с Казанским, — рассказал Позов в интервью Sport24.
Напомним, перепалка между Черчесовым и Позовым случилась во время жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира. Узнать подробности можно здесь.
Позов — о реакции Казанского на перепалку с Черчесовым: пусть останется нашим разговором
Шоумен Дмитрий Позов отказался комментировать разговор с Денисом Казанским после перепалки Позова со Станиславом Черчесовым.
Фото: getty images
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