Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022

На официальном сайте УЕФА было опубликовано расписание матчей квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H.

Фото: пресс-служба сборной России

Напомним, что напрямую на чемпионат мира попадает команда, занявшее 1 место в группе. Второй команде предстоит в борьбе за путевку на ЧМ пройти плей-офф, состоящий из 3-х матчей.