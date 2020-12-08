Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022

На официальном сайте УЕФА было опубликовано расписание матчей квалификации Чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H.
Фото: пресс-служба сборной России
Напомним, что напрямую на чемпионат мира попадает команда, занявшее 1 место в группе. Второй команде предстоит в борьбе за путевку на ЧМ пройти плей-офф, состоящий из 3-х матчей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" 5
Семак - о матче с "Боруссией": результат неприятный, как и вся кампания "Зенита" 7
"Башакшехир": нет расизму 8
Матч между "ПСЖ" и "Башакшехиром" прерван из-за расистского скандала 23
Что скажете о новой позиции, сеньор Дриусси? Поражение "Зенита" - классическое, роль Себы - нетривиальная 2
Рамирес и Смольников не встали на колено перед матчем с "Челси" 13
"Зенит" впервые с 2009 года не выиграл ни одного матча в еврокубках 13
В "Спартаке" раскрыли причину удаления "твита" с анонсом об уходе Газизова 6
"Лацио" и "Брюгге" победителя не выявили
Гол Витселя принес победу "Боруссии" над "Зенитом" 75
Семак: возможно, Дриусси некомфортно на нынешней позиции, но на ней он полезен 3
Гендиректор "Уфы": Газизов сказал, что ему надо взять паузу 1
"Челси" - "Краснодар". Городов займет место в воротах "быков", Сафонов вне заявки 2
Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на ЧМ-2022 2
"Спартак" удалил из "твиттера" мем, посвященный уходу Газизова 7
Николич: "Бавария" - лучшая команда Европы, но в футболе всегда есть шанс 1
Рыбус: с Левандовски в последнее время не общался
Геркус - об анонсе ухода Газизова: "Спартак" не уважает сам себя
Андрей Федун: Газизов уходит из "Спартака"? Я не в курсе 4
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес предупреждение РФС за ненадлежащее поведение сборной России 5
В "Спартаке" назвали причину отставки Газизова 25
Председатель совета директоров "Уфы": не исключаю возвращения Газизова
Генич - об отставке Газизова: такого цирка, как в "Спартаке", нет ни в одном статусном клубе РПЛ 12
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч с "Боруссией" 14
"Так должен поступать каждый, идя на эту работу". Уткин — о компенсации "Спартаком" Газизову 3
"Спартак" пошутил на тему увольнения Газизова (видео) 19
Официально: "Спартак" объявил об уходе Газизова 30
Источник: Газизов покинул "Спартак" 5
Позов — о реакции Казанского на перепалку с Черчесовым: пусть останется нашим разговором
Источник: "Спартак" может объявить об уходе Газизова сегодня или завтра 5
Все новости
-