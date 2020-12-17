Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Сборная вообще впервые будет выступать без флага!
Сначала нам нужно попасть на сам чемпионат мира в Катаре. А дальше - остается только выигрывать его, как хоккеисты, которые стали олимпийскими чемпионами", - заявил Колосков.
Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о правомерности санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства. Изначальные четырехлетние санкции были сокращены до двух лет.
Таким образом, до декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и Чемпионатах Мира под национальным флагом и гимном.
Под запрет подпадает и Чемпионат Мира по футболу - 2022 в Катаре. Сборная России, если успешно пройдет квалификацию на этот турнир, не сможет выступать под российским флагом.
Источник: Sport24
Колосков - о решении CAS: сборной России нужно попасть на Чемпионат Мира и выиграть его, как хоккеисты на Олимпиаде
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу Российского антидопингового агентства.
Фото: Чемпионат
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