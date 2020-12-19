67 мигрантов погибло в Катаре при строительстве объектов ЧМ-2022

В период с 16 июля по 15 ноября 2020 года в Катаре при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году, погибло 67 мигрантов из Непала.



Фото: ФИФА

Как сообщает источник, причиной смерти рабочих стал коронавирус. Несмотря на большое число погибших, организаторы отказываются от принятия необходимых мер безопасности. Сообщается, что в Катар для работы на строящихся объектах чемпионата мира-2022 отправились тысячи жителей Непала.



Также отмечается, что в виду ограничений авиасообщения между Катаром и Непалом, вызванных пандемией COVID-19, многие семьи не могли получить тела погибших родственников на протяжении нескольких месяцев.



Источник: Daily Mail