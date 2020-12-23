"К просьбе Станислава Саламовича перенести 23-й тур РПЛ отнесся положительно, с пониманием. Думаю, график сборной определенно нужно учитывать. Поэтому если есть малейшая возможность, то надо идти навстречу тренеру национальной команды. Да, будет тяжело впихивать в календарь целый тур, но все же надо идти на уступки, ведь сборная — лицо нашей страны", - заявил Черевченко.
Напомним, на вчерашнем общем собрании клубов РПЛ главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил, чтобы матчи 23-го тура РПЛ были перенесены на другую дату. Сейчас проведение этого тура намечено на 21 марта 2021 года.
Такая просьба была сделана для того, чтобы сборная России лучше подготовилась к мартовским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
24 марта у сборной России запланирован выездной матч со сборной Мальты, 27 марта - домашний матч со Словенией и 30 марта - гостевая встреча со Словакией.
Источник: Sport24
"Надо идти навстречу тренеру национальной команды". Черевченко - о просьбе Черчесова перенести 23-й тур РПЛ
Главный тренер подмосковных "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал просьбу главного тренера сборной России Станислава Черчесова перенести 23-й тур РПЛ.
Фото: "Getty Images"
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