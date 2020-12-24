"Что касается футбола, то он в России больше, чем футбол. Надеемся, что если команда отберется на чемпионат мира в Катаре, то выступит там не менее достойно, чем на домашнем чемпионате мира", - сказал Матыцин.
Напомним, на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
Отборочная компания на чемпионат мира 2022 года в Катаре должна начаться в марте будущего года. Команда Станислава Черчесова попала в одну группу со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Первый матч у сборной России на выезде против команды Мальты 24 марта.
Источник: ТАСС
Матыцин: надеюсь, на чемпионате мира в 2022 сборная России выступит не хуже, чем на домашнем мундиале
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2022 в Катаре.
Фото: "Getty Images"
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