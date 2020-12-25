Калиниченко: выход Украины в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году круче, чем 1/4 финала России в 2018-м

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко сравнил достижения сборной Украины и России на чемпионате мира.

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