"Что круче: четвертьфинал сборной Украины на ЧМ-2006 или 1/4 финала команды России в 2018-м? Достижение Украины круче. Потому что это было первое. Мы не знали этого, у нас опыта никакого не было. Как нас встречали, как нас провожали — это фантастика, праздник", - сказал Калиниченко.
Сборная Украины на чемпионате мира 2006 года в Германии добралась до стадии 1/4 финала. На групповом этапе украинская сборная заняла второе место в квартете с командами Испании, Туниса и Саудовской Аравии. В 1/8 финала украинцы по пенальти прошли команду Швейцарии (0:0, 3:0 пен.). В 1/4 финала сборную Украины выбили будущие чемпионы мира итальянцы (0:3).
Сборная России на домашнем чемпионате мира также вышла в 1/4 финала. На групповом этапе команда Черчесова стала второй. В 1/8 финала были обыграны испанцы (1:1, 4:3 пен.), в четвертьфинале российская сборная уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).
Источник: ютуб-канал "Футбольный хейт"
Калиниченко: выход Украины в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году круче, чем 1/4 финала России в 2018-м
Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко сравнил достижения сборной Украины и России на чемпионате мира.
Фото: "Getty Images"
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