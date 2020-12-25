Сборная России поздравила Дениса Черышева с юбилеем

Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.



Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi — Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020

- Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья, - гласит поздравительный пост официального твиттер-аккаунта сборной России.Полузащитник Денис Черышев провел за национальную команду 30 матчей, в которых на его счету 12 мячей и 5 результативных передач. На чемпионате мира-2018 Черышев забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром сборной России.