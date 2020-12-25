- Если в марте вызовут в сборную, то никаких проблем. Сразу еду, конечно. Я играю за честь страны, сборная - одна из главных моих целей на ближайшее время. Я буду делать всё для этого. На нашу работу это не влияет, - передает слова Чалова "Чемпионат".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом телеэфире канала "МатчТВ" раскритиковал выступление за национальную команду нападающего Федора Чалова. Так, в ответ на причисление Чалова ведущим эфира к "золотому активу сборной" Черчесов сказал, что этому золотому активу необходимо стать хотя бы позолоченным.
Чалов: если в марте вызовут в сборную - никаких проблем, сразу еду
Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов рассказал, приедет ли он в национальную команду после критики от ее главного тренера Станислава Черчесова.
Фото: МатчТВ
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