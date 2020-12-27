Роналду: Португалия может стать чемпионом Европы и мира

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что национальная команда способна добиться высоких результатов на чемпионатах мира и Европы.
Фото: сборная Португалии
"У сборной Португалии отличный тренер и молодые игроки, которые многому учатся. Мы можем стать чемпионами Европы и мира. Будем бороться за это", – заявил Роналду.

Напомним, что португальцы являются действующими чемпионами Европы. В рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, им предстоит сразиться с командами Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

Источник: A Bola

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Теги: Роналду Сборная Португалии
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