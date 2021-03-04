Матч квалификации к чемпионату мира в Катаре Словакия - Россия пройдет с пустыми трибунами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Словацкого футбольного союза.
Игра состоится 30 марта в словацком городе Трнава.
Соперниками России и Словакии по отборочной группе являются команды Хорватии, Словении, Кипра и Мальты. До матча в Трнаве подопечным Станислава Черчесова предстоит провести выездную встречу со сборной Мальты 24 марта и домашнюю игру со сборной Словении 27 марта, которая пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".
Матч Словакия - Россия пройдет при пустых трибунах
Встреча европейского квалификационного турнира к ЧМ-2022 между сборными Словакии и России 30 марта 2021 года пройдет без болельщиков.
Фото: РИА Новости
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