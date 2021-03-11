Канделаки: Дзюба ничем не хуже Миранчука и Головина, мог бы с легкостью играть в каком-нибудь "Тоттенхэме"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала решение вызвать в сборную России нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку.


Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение вызвать форварда "Зенита" Артема Дзюбу в национальную команду на матчи квалификационного турнира ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии, и вернуть ему капитанскую повязку.

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Теги: Сборная России Дзюба Канделаки
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