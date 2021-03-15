— Черышев — лидер атак. Понятно, что Миранчук не так много играет, Денис больше. Черышев забивает много. Очевидно, что их будет не хватать. Если травма, то тут ничего не сделаешь. Они хорошие футболисты и могли бы усилить сборную. Я думаю, молодые ребята, которые попали в состав, проявят себя. Двигаться надо дальше. Это огромный шанс для молодых футболистов, — цитирует Павлюченко "СЭ".
30-летний Черышев провел за сборную России 30 матчей, в которых забил 12 голов. В нынешнем сезоне российский футболист провел за "Валенсию" 14 матчей, в которых отдал две голевые передачи. В данный момент полузащитник восстанавливается после мышечной травмы.
25-летний Миранчук в 19 матчах за национальную команду забил три мяча. Антон также восстанавливается после мышечной травмы. В текущем сезоне футболист провел за "Локомотив" 24 матча, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.
Павлюченко: сборной России будет не хватать Черышева и Антона Миранчука
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал состав национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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